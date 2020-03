Coronavirus, governatore New York: Primarie spostate al 23 giugno

di scp

Torino, 28 mar. (LaPresse) - "Sposteremo le nostre primarie presidenziali al 23 giugno. La salute pubblica è la nostra priorità numero uno e terremo questo vitale processo democratico in una data più sicura". Lo ha annunciato il governatore di New York Andrew Cuomo, in relazione all'emergenza coronavirus.

