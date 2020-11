Coronavirus, giro di vite a New York: bar e ristoranti chiusi alle 22

La seconda ondata della pandemia di coronavirus preoccupa New York. Così il governatore dello Stato, Andrew Cuomo, ha deciso di chiudere bar e ristoranti alle 22 e di limitare gli incontri fra persone a un massimo di dieci per volta. Lo riporta 'The New York Times'.

