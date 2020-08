Coronavirus, Germania verso stop a obbligo test per rientri aree a rischio

di lcl

Berlino (Germania), 26 ago. (LaPresse/AP) - La Germania si avvia a revocare l'obbligo di sottoporsi ai test Covid-19 per i viaggiatori che tornano da aree considerate ad alto rischio mentre concentrerà gli sforzi per testare le persone che presentano sintomi compatibili con il nuovo coronavirus e quelle entrate in contatto con gli infetti. La nuova strategia è stata annunciata dal ministro della Salute Jens Spahn. Il ministro non ha indicato una data precisa di inizio ma è probabile che la decisione verrà confermata giovedì in un incontro tra la cancelliera Angela Merkel e i 16 governatori dei Lander.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata