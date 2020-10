Coronavirus, Germania verso lockdown light dal 2 novembre

di lcl

Milano, 28 ott. (LaPresse) - Il "lockdown light", al centro della discussione in corso tra la cancelliera tedesca Angela Merkel e i presidenti dei Laender, dovrebbe entrare in vigore a partire dal 2 novembre, e non dal 4 novembre come precedentemente affermato. Lo riportano i media tedeschi.

