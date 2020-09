Coronavirus, Germania: Vaccino per gran parte della popolazione a metà 2021

di scp

Torino, 15 set. (LaPresse) - "Non siamo ancora a meta con lo sviluppo dei vaccini. Molte cose possono succedere nelle prossime settimane. Dobbiamo essere preparati al fatto che non ci sarà un vaccino con il quale possiamo vaccinare gran parte della popolazione fino alla metà del prossimo anno". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Anja Karliczek in una conferenza stampa congiunta con il ministro della Salute Jen Spahn, citata dai media tedeschi.

