Coronavirus, Germania: Vaccinazione non sarà obbligatoria

di scp

Torino, 15 set. (LaPresse) - In Germania la vaccinazione contro il Covid-19 non sarà obbligatoria. "Ci sarà una vaccinazione volontaria", ha detto il ministro della Salute Jen Spahn in una conferenza stampa congiunta con la ministra dell'Istruzione Anja Karliczek, citato dai media tedeschi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata