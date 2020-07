Coronavirus, Germania sconsiglia viaggi in tre zone Spagna

di mad

Milano, 28 lug. (LaPresse) - Il ministero degli Esteri tedesco sconsiglia i viaggi a Barcellona e in Costa Brava, oltre che nelle regioni dell'Aragona e della Navarra. Lo riportano i media tedeschi, sottolineando che la decisione è stata presa a causa del forte aumento delle infezioni da coronavirus in Spagna. Si tratta di tutte aree molto popolari tra i tedeschi per le vacanze estive. Il ministero ha giustificato la scelta con gli "alti tassi di infezione locali".

