Coronavirus, Germania: Rischio 20mila casi al giorno già nel weekend

di lcl

Milano, 27 ott. (LaPresse) - Il ministro dell'Economia tedesco Peter Altmaier ha avvertito che il numero dei contagi giornalieri in Germania potrebbe raggiungere i 20mila al giorno nel weekend. "Abbiamo a che fare con una crescita esponenziale", ha detto il ministro nel corso di una conferenza economica franco-tedesca, "In Germania il numero di nuove infezioni è in aumento del 70-75% rispetto alla settimana precedente".

