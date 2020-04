Coronavirus, Germania registra picco di decessi. In USA secondo Trump si va verso riapertura del Paese

La Germania ha registrato 315 morti per complicazioni legate al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il Robert Koch Institute, citato da Cnn. E' la prima volta che vengono registrati più di 300 decessi nell'arco di 24 ore nel Paese. La Germania finora aveva riportato poche vittime di Covid-19 rispetto al numero dei contagiati. I nuovi casi sono stati 2.866 per un totale di 130.450. Sono invece 4.500 le persone guarite in un giorno.

Secondo il presidente degli Usa Donald Trump invece i dati registrati negli Stati Uniti invece indicherebbero che il Paese ha "superato il picco" dell'epidemia di Covid-19. Parlando durante il briefing quotidiano con la stampa, Trump ha definito gli ultimi numeri "incoraggianti", e ha detto che hanno spianato la strada "verso la riapertura del Paese". Le linee guida per la ripartenza, che verrano rese note oggi dalla Casa Bianca, dovrebbero aprire la strada a un allentamento del distanziamento sociale nelle aree a bassa trasmissione del coronavirus, mentre rimarranno in vigore nei luoghi più colpiti. Le decisioni finali spetteranno ai governatori.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata