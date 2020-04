Coronavirus, Germania: Rafforzare Oms, attribuire colpe non aiuta

di lcl

Milano, 15 apr. (LaPresse) - "Attribuire colpe non aiuta. Il virus non conosce confini. Dobbiamo cooperare strettamente contro il Covid-19. È uno dei migliori investimenti per rafforzare le Nazioni Unite e la sottofinanziata Oms, ad esempio nello sviluppo e nella distribuzione di test e vaccini". Così su Twitter il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas, dopo la decisione annunciata dal presidente Usa Donald Trump di sospendere i finanziamenti all'Oms.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata