Coronavirus, Germania proroga al 14 giugno limitazione viaggi

di vln

Torino, 29 apr. (LaPresse) - La Germania ha esteso le avvertenze di limitazioni ai viaggi all'estero per la pandemia di coronavirus fino al 14 giugno. Lo riportano i media tedeschi, come la Süddeutsche Zeitung che cita fonti governative. Anche il Der Spiegel in precedenza aveva riferito di una richiesta in tal senso presentata dal ministero degli Esteri tedesco e accettata dall'esecutivo guidato da Angela Merkel. Al momento non è ancora chiaro se saranno possibili viaggi durante le vacanze estive, che iniziano alla fine di giugno in alcuni Lander. Di sicuro, la decisione impatterà sulla festività di Pentecoste di fine maggio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata