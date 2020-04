Coronavirus, Germania: Probabile ritorno a normalità dopo Pasqua

di lcl

Milano, 9 apr. (LaPresse) - La Germania ha registrato sviluppi positivi negli ultimi giorni nell'andamento della pandemia di Covid-19 ed è pronta a "tornare gradualmente alla normalità" dopo Pasqua se le attuali misure di restrizione verranno rispettate durante le vacanze. Lo ha detto il ministro tedesco della Sanità Jens Spahn, citato dalla Cnn, in conferenza stampa a Berlino. "Il numero di infezioni recentemente segnalate si sta riducendo. Stiamo assistendo di nuovo a un aumento lineare piuttosto che all'aumento dinamico ed esponenziale che abbiamo visto a metà marzo". Spahn ha invitato i cittadini tedeschi a essere vigili e disciplinati durante il fine settimana, sottolineando che le vacanze di Pasqua saranno per la Germania un banco di prova per decidere se il Paese è pronto ad allentare le restrizioni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata