Coronavirus, Germania: Obbligo test per chi torna da aree a rischio

Milano, 27 lug. (LaPresse) - In Germania diventerà obbligatorio il test per il Covid-19 per chi torna dalle aree considerate ad alto rischio. Lo ha riferito il ministro della Salute Jens Spahn all'agenzia tedesca Dpa. "Dobbiamo impedire ai viaggiatori che rientrano di contagiare gli altri innescando così nuove catene di infezione", ha spiegato Spahn.

