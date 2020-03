Coronavirus, Germania inserisce Alto Adige in elenco zone "a rischio"

di gng/lcl

Milano, 6 mar. (LaPresse) - Il Robert Koch Institut, istituto epidemiologico di Berlino, ha inserito l'Alto Adige nell'elenco delle "aree a rischio" per l'epidemia di coronavirus.

Nella lista erano già state segnalate le regioni Lombardia, Emilia-Romagna, e la città di Vo' in Veneto, oltre alle province di Hubei in Cina, di Qom in Iran e di Gyeongsangbuk-do nella Corea del Sud.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata