Coronavirus, Germania: Controlli frontiere con Paesi Ue finiranno il 15 giugno

di scp

Torino, 10 giu. (LaPresse) - In Germania i controlli alle frontiere introdotti per contenere la pandemia di coronavirus si concluderanno con il 15 giugno. Lo ha annunciato il ministro degli Interni Horst Seehofer. I controlli saranno "gradualmente" ridotti fino al 15, ha spiegato Seehofer in conferenza stampa, mentre per gli stranieri che arrivano in aereo dalla Spagna continueranno fino al 21 giugno.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata