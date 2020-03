Coronavirus, Germania cancella eventi con più di mille persone

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - Il ministro della Salute tedesco Jens Spahn ha raccomandato di annullare per il momento eventi in cui è prevista la partecipazione di più di mille persone, per contrastare il diffondersi dell'epidemia di coronavirus. Lo riferisce il quotidiano tedesco 'Die Welt'. Le cancellazioni potrebbero coinvolgere fiere, partite e grandi concerti.

"Sono consapevole delle conseguenze che ciò avrà per i cittadini e per gli organizzatori degli eventi - ha detto il ministro - Parleremo di come affronteremo le conseguenze economiche nei prossimi giorni ma è chiaro che la salute viene prima di tutto".

