Coronavirus, Gb riprende sperimentazione clinica idrossiclorochina

di lcl

Londra (Regno Unito), 30 giu. (LaPresse/AP) - Il Regno Unito ha deciso di riprendere la sperimentazione clinica dell'idrossiclorochina, dopo averla sospesa in seguito a uno studio pubblicato sulla nota rivista scientifica Lancet che metteva in guardia dall'uso del farmaco a causa della sua rischiosità. Il documento, basato su dati non corretti, è stato poi ritirato.

