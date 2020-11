Coronavirus, Gb: Quarantena obbligatoria per chi arriva da Danimarca

di lcl

Milano, 6 nov. (LaPresse) - Il Regno Unito ha disposto la quarantena obbligatoria per chi arriva dalla Danimarca, a partire da questa mattina, dopo che è stata rilevata la trasmissione del Covid-19 tra le persone da un focolaio scoppiato tra i visoni negli allevamenti del Paese scandinavo. Lo riporta il Guardian. Il segretario di stato britannico per i Trasporti, Grant Schapps ha rimosso la Danimarca dall'elenco dei paesi in cui era consentito viaggiare liberamente il che comporta l'obbligo per chi arriva dal Paese scandinavo di autoisolarsi per 14 giorni.

