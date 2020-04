Coronavirus, Gb: No ad allentamento lockdown, paura per seconda ondata

di lcl

Milano, 21 apr. (LaPresse) - Il segretario alla Sanità britannico Matt Hancock, citato dal quotidiano The Guardian, ha riferito che "il governo non allenterà il lockdown fino a quando non saranno soddisfatte determinate condizioni". Soprattutto, ha aggiunto Hancock, "non deve esserci un secondo picco".

