Coronavirus, GB: Lockdown per un periodo significativo

di scp

Torino, 29 mar. (LaPresse) - "Tutti devono prepararsi a un periodo significativo in cui queste misure saranno ancora in atto". Lo ha detto alla Bbc il ministro britannico dell'Ufficio di Gabinetto Michael Gove, a proposito del lockdown per l'emergenza coronavirus.

