Coronavirus, Gb annuncia piano da 2 mld per occupazione giovani

di lcl

Londra (Regno Unito), 8 lug. (LaPresse/AP) - Il ministro del tesoro britannico Rishi Sunak ha annunciato un programma da 2 miliardi di sterline per creare posti di lavoro per i giovani. La misura è compresa nel pacchetto previsto dal governo per rilanciare l'economia nel Paese dopo la crisi del Covid-19. L'annuncio del finanziamento, che creerà posti di lavoro con salario minimo sovvenzionato dal governo per i giovani dai 16 ai 24 anni, arriva dopo che il primo ministro Boris Johnson ha promesso piani per un "New Deal" simile al programma creato dal presidente Franklin D. Roosevelt per aiutare gli Stati Uniti a uscire dalla Grande Depressione. "I giovani sopportano il peso della maggior parte delle crisi economiche, ma questa volta sono particolarmente a rischio perché lavorano in settori colpiti in modo sproporzionato dalla pandemia", ha detto Sunak prima del discorso in Parlamento, "Sappiamo anche che la disoccupazione giovanile ha un impatto a lungo termine su posti di lavoro e salari e non vogliamo che ciò accada a questa generazione".

