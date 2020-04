Coronavirus, Gb: +823 morti in 24 ore, totale supera quota 17mila

di lcl

Milano, 21 apr. (LaPresse) - Sono stati 823 i morti in ospedale per Covid-19 registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore. Lo ha comunicato il dipartimento per la salute e l'assistenza sociale britannico. Il numero totale delle vittime è salito quindi a quota 17.337. E' invece 4.301 il numero dei nuovi infetti, per un totale di 129.044 contagiati nel Paese dall'inizio della pandemia. I numeri dei decessi potrebbero tuttavia essere più elevati visto che il governo britannico non considera nel computo i morti nelle case di cura e nelle abitazioni private.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata