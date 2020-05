Coronavirus, Francia verso limitazioni uso clorochina

di scp

Torino, 23 mag. (LaPresse) - "Dopo la pubblicazione su Lancet di uno studio che avvisa dell'inefficacia e dei rischi di alcuni trattamenti per il Covid-19, compresa l'idrossiclorochina, ho chiesto al Consiglio superiore della sanità pubblica francese di analizzarlo e propormi entro 48 ore una revisione delle regole per la prescrizione". Così ministro della sanità francese Olivier Veran su Twitter sull'uso di un popolare farmaco per la malaria, la clorochina, come trattamento con coronavirus.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata