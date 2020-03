Coronavirus, Francia ritira truppe dall'Iraq

di azn

Parigi (Francia), 25 mar. (LaPresse/AP) - La Francia ha deciso di ritirare le truppe militari dall'Iraq per contrastare la diffusione del coronavirus. Il capo delle forze armate francesi in una nota ha annunciato che il paese sta sospendendo le operazioni di addestramento antiterrorismo in Iraq e sta richiamando le truppe coinvolte nella coalizione con gli Stati Uniti per la lotta all'Isis. La notizia arriva subito dopo le parole pronunciate in serata dal presidente francese Emmanuel Macron che ha dato il via a una operazione militare, ribattezzata 'Resilienza', per combattere il Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata