Coronavirus, Francia invita i propri connazionali a lasciare la Cina

di scp

Milano, 4 feb. (LaPresse) - "A titolo precauzionale si raccomanda ai francesi, in particolare le famiglie, che non abbiano ragioni essenziali per rimanere in Cina, di allontanarsi temporaneamente dal paese". Così il ministero degli Esteri francesi nelle proprie raccomandazioni generali ai viaggiatori.

