Coronavirus, Francia: Da Véran messaggio allerta, pronte nuove misure

di lca

Milano, 1 ott. (LaPresse) - Il governo francese è pronto a lanciare un "messaggio di avvertimento: se la situazione non migliorerà, verranno prese nuove decisioni". A dirlo è una fonte del governo citata da Bfmtv, in merito alla conferenza stampa del ministro della Salute Olivier Véran, atteso alle 18 per il punto sulla situazione Covid nel Paese. Secondo la stessa fonte, la massima allerta non dovrebbe essere estesa al di fuori di Aix-Marsiglia o Guadalupa, anche se la situazione sta peggiorando in molte metropoli come Parigi, Lione, Lille, Grenoble e Tolosa. Le ultime misure sono state prese la scorsa settimana, il che non permetterebbe di conoscere realmente il loro impatto sulla circolazione del virus, ma il governo sarebbe già al lavoro su nuove decisioni.

