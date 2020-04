Coronavirus, Francia: Bonus da 1.500 euro a personale sanitario

di lcl

Parigi (Francia), 15 apr. (LaPresse/AP) - _Il primo ministro francese Edouard Philippe ha annunciato che tutto il personale sanitario che lavora negli ospedali pubblici francesi, nelle regioni più colpite dal coronavirus, riceverà dallo Stato un bonus da 1.500 euro. La misura fa parte di un pacchetto globale da 110 miliardi di euro che comprende aiuti a imprese e lavoratori duramente colpiti dalla crisi. Il piano, adottato nel corso di una riunione del governo, include 24 miliardi di euro per i lavoratori in disoccupazione parziale, 8 miliardi di euro (8,7 miliardi) per spese sanitarie di emergenza, comprese mascherine e attrezzature mediche, e un aiuto speciale per le famiglie più povere. Quest'anno la Francia prevede un calo della crescita dell'8%.

