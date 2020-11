Coronavirus, Fda Usa autorizza terapia Eli Lilly

di mad

Washington (Usa), 10 nov. (LaPresse/AP) - I funzionari sanitari degli Stati Uniti hanno consentito l'uso di emergenza del primo farmaco anticorpo per aiutare il sistema immunitario a combattere il Covid-19, un approccio sperimentale contro il virus che ha ucciso più di 238mila americani. La Food and Drug Administration ha autorizzato Eli Lilly, il farmaco sperimentale per le persone di età pari o superiore a 12 anni con Covid-19 lieve o moderato, che non necessitano di ricovero. È un trattamento una tantum dato attraverso una flebo.

La terapia è ancora sottoposta a ulteriori test per stabilirne la sicurezza e l'efficacia. È simile a un trattamento ricevuto dal presidente Donald Trump dopo aver contratto il virus il mese scorso.

