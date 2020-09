Coronavirus, Fauci: Trump non ha distorto la realtà o minimizzato

di ect

Washington (Stati Uniti), 10 set. (LaPresse/AP) - In un'intervista a Fox News il virologo Anthony Fauci, membro della task force sul coronavirus della Casa Bianca, ha spiegato la posizione del presidente Usa Donald Trump sulla pandemia, dopo le rivelazioni dell'ultimo libro 'Rage' di Bob Woodward. Per Fauci Trump non ha mai "distorto" e "non ha mai minimizzato la pericolosità del virus", anche se lo stesso Trump ha detto che stava "minimizzando per non scatenare il panico".

