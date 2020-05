Coronavirus, Fauci: Possibile seconda ondata in autunno

di mrc

Torino, 12 mag. (LaPresse) - È "del tutto plausibile e possibile" che in autunno ci sia una seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. Fauci ha aggiunto che il virus non "sparirà" semplicemente perchè "è altamente trasmissibile". "Anche se avremo un migliore controllo nei prossimi mesi, è probabile che il virus sia ancora presente da qualche parte su questo pianeta e che alla fine tornerà", ha aggiunto.

