Coronavirus, Fauci: Non c'è rapporto conflittuale con Trump

di mrc

Torino, 12 mag. (LaPresse) - "Non c'è affatto un rapporto conflittuale tra me e il presidente" Trump. Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. "Come ho già detto molte volte, do consigli e informazioni scientifiche. Li ascolta. Li rispetta. Riceve opinioni da una serie di altre persone Ma in nessun modo, nella mia esperienza degli ultimi mesi, si è verificato un rapporto conflittuale tra di noi", ha aggiunto.

