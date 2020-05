Coronavirus, Fauci: In Usa numero di vittime molto più alto

di mrc

Torino, 12 mag. (LaPresse) - Il numero delle vittime negli Stati Uniti è "quasi certamente più alto" rispetto a quello riportato in via ufficiale. Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. "Data la situazione, in particolare a New York City - quando erano presi da una sfida molto seria per il loro sistema sanitario - possono essersi verificati decessi in casa a causa del Covid-19 che non sono mai stati considerati tali perché non sono mai giunti in ospedale", ha continuato Fauci aggiungendo di non essere sicuro "esattamente di quanto in più in percentuale" possa essere il vero bilancio delle vittime.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata