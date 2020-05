Coronavirus, Fauci: In Usa epidemia non è sotto controllo

di mrc

Torino, 12 mag. (LaPresse) - L'epidemia di coronavirus negli Usa "non è sotto controllo". Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn. Per quanto si stia "andando nella giusta direzione" il Paese "non ha il virus sotto controllo".

