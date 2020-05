Coronavirus, Fauci in autoisolamento dopo contatto con infetto

Washington (Usa), 10 mag. (LaPresse/AP) - Il massimo esperto americano di malattie infettive Anthony Fauci, membro della task force Usa contro il Covid-19 si è messo in isolamento dopo essere entrato in contatto con un membro dello staff della Casa Bianca risultato infetto. Fauci è risultato finora negativo al tampone e verrà regolarmente testato. In quarantena sono anche Robert Redfield, direttore dei Centers for Disease Control and Prevention, e il commissario della Food and Drug Administration, Stephen Hahn.

