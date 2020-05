Coronavirus, Fauci: Fare molta attenzione ai bambini

di mrc

Torino, 12 mag. (LaPresse) - "Non sappiamo tutto di questo virus e dobbiamo fare davvero molta attenzione, soprattutto quando si tratta di bambini, perché più impariamo, più vediamo cose che questo virus può fare che non avevamo rilevato dagli studi in Cina o in Europa". Lo ha dichiarato Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, durante la sua deposizione in Senato, citato da Cnn.

