Coronavirus, Fauci: Con apertura prematura rischio sofferenze e morte

di mrc

Torino, 12 mag. (LaPresse) - "Il messaggio principale che desidero trasmettere è il pericolo di cercare di aprire prematuramente il Paese. Se ignoriamo i punti di controllo nelle linee guida 'Open America Again', rischiamo epidemie multiple in tutto il paese. Ciò non solo comporterà inutili sofferenze e morte, ma ci farebbe andare indietro nella nostra ricerca per tornare alla normalità". E' quanto afferma Anthony Fauci, massimo esperto americano di malattie e membro della task force Usa contro il Covid-19, in una mail inviata al New York Times in previsione di quanto intende riferire in Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata