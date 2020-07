Coronavirus, Fauci ai governatori Usa: Imponete uso mascherine

di mad

Milano, 18 lug. (LaPresse) - Anthony Fauci, il maggior esperto di malattie infettive degli Usa e immunologo della task force anti-coronavirus, ha esortato i governatori e i sindaci a "essere il più energici possibile" nell'indurre le persone a indossare le protezioni per il viso. Lo riportano i media Usa, sottolineando che per Fauci il distanziamento sociale, fattore importante nel contrastare la diffusione del coronavirus, può essere difficile con più persone che escono. "Quando stai vivendo la tua vita e provando ad aprire il Paese, entrerai in contatto con le persone. E per questo motivo, sappiamo che le mascherine sono davvero importanti e dovremmo usarle ovunque", ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata