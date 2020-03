Coronavirus, esercito Usa vieta a soldati e famiglie spostamenti in Italia

di lcl

Milano, 8 mar. (LaPresse) - L'esercito Usa ha disposto il divieto per i soldati e le loro famiglie di spostarsi in Italia per i prossimi 60 giorni. La misura ha "effetto immediato". Lo ha comunicato in un video su Facebook dalla caserma Ederle di Vicenza il colonnello Dan Vogel. "La priorità numero uno è proteggere i soldati e le loro famiglie, i civili e i nostri vicini italiani, dal covid-19", ha spiegato il generale Roger Cloutier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata