Coronavirus, epidemia in oltre 100 Paesi nel mondo

Si allarga l'epidemia da coronavirus nel mondo. Sono oltre cento i Paesi che hanno annunciato casi di contagio all'interno del proprio territorio. L'Iran, tra gli Stati più colpiti in tutto il pianeta, ha deciso di autoisolarsi e di bloccare tutti i voli verso l'Europa. Intanto in Italia il governo adotta misure drastiche, mettendo in quarantena la Lombardia e quattordici province di regioni del Nord e del Centro. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, critica il decreto del premier Conte considerando "esagerata e inopportuna" la decisione di definire Area Rossa le tre province venete chiedendone lo stralcio.