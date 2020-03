Coronavirus, ente salute Usa: Siamo in ritardo sui test, un fallimento

di scp

Milano, 12 mar. (LaPresse/AP) - Gli Stati Uniti sono in ritardo rispetto agli altri paesi sui test per il coronavirus per scoprire quanto sia realmente diffuso. Lo ha riconosciuto Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease. "È un fallimento, ammettiamolo", ha rimarcato.

