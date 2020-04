Coronavirus, Ema: In valutazione una dozzina di vaccini

di scp

Torino, 1 apr. (LaPresse) - L'Ema, Agenzia europea del farmaco, sta valutando una dozzina di potenziali vaccini contro il Covid-19. Due vaccini sono già entrati nella sperimentazione clinica di fase I, che sono i primi studi necessari e sono condotti in volontari sani. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili e dell'esperienza passata con i tempi di sviluppo dei vaccini, l'Ema stima che potrebbe essere necessario almeno un anno prima che un vaccino contro Covid-19 sia pronto per l'approvazione e disponibile in quantità sufficienti per consentire un uso diffuso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata