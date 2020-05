Coronavirus, Ema: In scenario ottimistico vaccino pronto in un anno

di scp

Torino, 14 mag. (LaPresse) - Un vaccino contro il coronavirus può essere pronto in un anno, secondo uno scenario "ottimistico". Lo ha detto Marco Cavaleri, responsabile per i vaccini dell'Ema, Agenzia europea del farmaco. "Per i vaccini, dato che lo sviluppo deve iniziare da zero, potremmo averlo guardando con ottimismo tra un anno, quindi all'inizio del 2021", ha dichiarato in videoconferenza Cavaleri, citato dai media internazionali.

