Coronavirus, Eliseo: Macron non è stato contagiato e non è in isolamento

di mrc/scp

Milano, 2 mar. (LaPresse) - "Il presidente Macron non è stato contagiato e no, non si trova in isolamento" a causa del coronavirus. E' la risposta data al quotidiano Le Parisien dell'Eliseo in merito all'improvviso cambio di agenda del presidente francese, Emmanuel Macron, che ha annullato tutti gli impegni "per seguire meglio gli sviluppi del coronavirus". La cancellazione dei suoi appuntamenti nei prossimi giorni risponde all'esigenza di "adattare la sua agenda alla luce della situazione per rendersi disponibile e presente questa settimana".

