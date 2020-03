Coronavirus, Ecdc: Serve azione immediata, a giorni Europa come Italia

di mrc/scp

Torino, 12 mar. (LaPresse) - "Nell'attuale situazione in cui il Covid-19 si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo e il numero di casi in Europa sta aumentando con ritmo crescente in diverse aree colpite, è necessaria un'azione mirata immediata". Lo scrive il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ecdc). "La velocità con cui Covid-19 può causare epidemie nazionali invalidanti una volta stabilita la trasmissione all'interno della comunità indica che in poche settimane o addirittura giorni è probabile che situazioni simili a quelle osservate in Cina e in Italia possano verificarsi in altri paesi Ue/See o nel Regno Unito", aggiunge Ecdc.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata