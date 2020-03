Coronavirus, Ecdc: Oltre 93mila casi nel mondo, 3200 i decessi

di scp

Milano, 4 mar. (LaPresse) - Sono 93076 i casi di coronavirus nel mondo, di cui 80380 in Cina, 5328 in Corea del Sud, 2336 in Iran, e 3351 in Europa: 2502 in Italia, 212 in Francia, 196 in Germania, 151 in Spagna, 51 nel Regno Unito. Sono 3202 i decessi, di cui 2983 in Cina, 77 in Iran, 32 in Corea del Sud, 9 negli Stati Uniti. Sono 85 i decessi in Europa, di cui 80 in Italia. Lo riferisce l'European centre for disease prevention and control.

