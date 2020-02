Coronavirus, Ecdc: Oltre 60mila casi nel mondo, 46 in Europa

di mrc/mad

Milano, 13 feb. (LaPresse) - Sono stati segnalati 60.330 casi di coronavirus dal 31 dicembre 2019 e oggi, 13 febbraio, inclusi 1.369 morti, di cui 1368 in Cina e una a Hong Kong. In Unione europea sono stati registrati 46 episodi. Lo riporta il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata