Coronavirus, E' record di morti in Spagna, vittima 12enne in Belgio

In Spagna sono da record i numeri nel mesto bilancio della pandemia di Covid-19, mentre il sistema sanitario nazionale soffoca sotto la pressione di decine di migliaia di pazienti che hanno riempito le unità di terapia intensiva. In Europa, dove Spagna e Italia sono le nazioni più colpite, il numero dei morti è ormai vicino ai 30mila. Madrid ha contato 849 nuovi decessi legati al nuovo coronavirus in una notte, il dato più alto da quando la pandemia si è allargata dall'Asia alle nazioni dell'Europa, soprattutto meridionale. I morti per la malattia respiratoria nel Paese iberico sono 8.189. Un dato che, tuttavia, conferma la tendenza a diminuire del numero dei decessi. Stessa tendenza anche per i contagi, cresciuti di 9.222 arrivando a 94.417.



Madrid intanto è stata costretta ad aprire una nuova morgue temporanea, dopo anche la scorsa settimana anche il Palazzo del ghiaccio si era riempito di bare. Decine di hotel di tutto il Paese sono invece stati trasformati in stanze per malati di Covid-19 in condizioni non gravi, mentre si continuano a costruire ospedali da campo in centri sportivi, biblioteche e centri congressi. Le autorità stanno anche spostando ventilatori negli ospedali delle regioni dove più sono numerosi i pazienti nei reparti di terapia intensiva, "senza escludere" però di trasferire gli stessi malati, ha detto María José Sierra del centro d'emergenza sanitaria.



Nel frattempo il Belgio è sotto shock per la morte di una bambina di 12 anni, la più giovane vittima nel Paese dove i decessi sono 705, di cui 98 in un giorno (i casi confermati 12.705). Non si sa, per ora, se la bimba soffrisse di malattie precedenti. Le autorità locali prevedono che il picco sia raggiunto nei prossimi giorni, quando si "arriverà a un punto vicino alla saturazione negli ospedali". In Germania, invece, resta basso il rapporto tra il numero di persone positive al virus e i pazienti morti: sono più di 67.051 i casi, secondo i dati riferiti da Die Zeit, e i decessi 652. Anche nel Regno Unito è stato registrato il numero più alto di morti per Covid-19 da quando la pandemia è arrivata nel Paese: 393 decessi, che hanno portato il totale a 1.801. Le infezioni confermate sono oltre 25mila.



Intanto in Serbia, Ungheria e altre nazioni cresce la preoccupazione che i leader populisti sfruttino l'emergenza sanitaria per conquistare più potere, erodendo così la democrazia, scalfendo il rispetto dei diritti umani e zittendo il dissenso. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha ammesso che siano necessarie misure d'emergenza, ma ha ricordato che queste non devono essere "a spese dei nostri principi e valori fondamentali, come previsti nei Trattati". Ha anche aggiunto che l'Ue "monitorerà da vicino, in spirito di collaborazione, l'applicazione in tutti gli Stati membri". Un monito che arriva dopo che il Parlamento ungherese ha conferito poteri straordinari al premier nazionalista Viktor Orban, a tempo indefinito. Anche alla premier belga Sophie Wilmes è stata data autorità di governare per decreto, ma per sei mesi, mentre i deputati francesi hanno approvato una legge che aumenta i poteri del premier, attirando le dure condanne di magistrati e organizzazioni dei diritti umani.

