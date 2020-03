Coronavirus, due casi in Florida: governatore dichiara stato emergenza

Milano, 2 mar. (LaPresse) - La Florida ha registrato due casi positivi di coronavirus. Lo riferisce il dipartimento della Salute su Twitter specificando che si tratta di una persona residente nella contea di Hillsborough e una residente nella contea di Manatee. "Entrambi gli individui sono in isolamento e adeguatamente curati", si legge nel tweet. Il governatore della Florida, Ron DeSantis, ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per combattere la diffusione del virus. Altri casi positivi, stando a quanto riporta la Cnn, sono stati registrati in Oregon e Rhode Island.

