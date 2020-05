Coronavirus, Dpa: Recovery fund da 750 miliardi, 500 in sovvenzioni e 250 prestiti

di scp

Torino, 27 mag. (LaPresse) - La Commissione europea proporrà oggi un Recovery plan per l'emergenza coronavirus da 750 miliardi di euro. Lo riferisce l'agenzia tedesca Dpa, citando fonti vicine al dossier secondo cui il pacchetto sarà composto da 500 miliardi di euro in sovvenzioni e 250 miliardi di euro in prestiti. La proposta della Commissione prevede la raccolta di fondi sul mercato, sostenuta da garanzie indirette degli Stati membri e rimborsata congiuntamente nel corso di decenni, una mossa controversa che richiede la loro approvazione unanime.

