Coronavirus, Downing Street: Johnson stabile, risponde a cure

di lcl

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Il primo ministro britannico Boris Johnson "resta stabile e risponde ai trattamenti". Lo ha riferito un portavoce di Downing Street, citato da The Guardian. Il premier è ancora in terapia intensiva all'ospedale St Thomas di Londra "ed è di buon umore". Johnson, ha detto il portavoce, "non sta lavorando" ma "ha la capacità di contattare chi vuole".

